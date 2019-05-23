وجاء الإعلان على لسان كمالبريت خيرا، السكرتيرة البرلمانية لوزيرة التنمية الدولية ووزيرة شؤون المرأة والمساواة مريم منصف، وبالنيابة عن الوزيرة منصف في نهاية جولة قامت بها على بنجلادش.

وذكر بيان من الحكومة الكندية أن خيرا التقت في بنجلادش بمسؤولين في الحكومة وبشركاء في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية وبلاجئين روهينجا في مدينة كوكس بازار.

وذكر بيان الخارجية الكندية "كشريك رئيسي في الاستجابة الدولية لأزمة الروهينجا، كندا ملتزمة بمواصلة العمل مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين من أجل تقديم دعم حيوي يراعي الاعتبارات لمئات آلاف الأشخاص المتضررين من الأزمة".

ويخصص من أصل المساعدات المذكورة أعلاه مبلغ 32.15 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الهادفة للتخفيف من آثار موسم الرياح الموسمية والأعاصير، وتحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين، ودعم مبادرات الوقاية من العنف الجنسي والجنساني والتصدي له، وتعزيز الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. كما يخصص 67 مليون دولار للمساعدات الإنمائية الهادفة لتوسيع نطاق خدمات الصحة والتعليم الأساسي، والتصدي للعنف ومعالجته، وتوفير الموارد والتدريب على المهارات من أجل تعزيز فرص النساء في توليد الدخل.