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قطار مغناطيسى بسرعة 600 كيلومتر فى الساعة بالصين

الخميس، 23 مايو 2019 08:55 ص
قطار مغناطيسى بسرعة 600 كيلومتر فى الساعة بالصين قطار سريع _ صورة أرشيفية
بكين أ ش أ
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كشفت الصين، اليوم الخميس، عن أول نموذج لقطار مغناطيسى تصل سرعته إلى 600 كيلومتر فى الساعة، وذلك من خط الإنتاج فى مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقى الصين.

وقال "دينغ سانسان" رئيس فريق البحث والتطوير للقطار نائب رئيس قسم الهندسة بشركة "سيفانغ سى آر آر سى تشينغداو المحدودة" –فى تصريح صحفى اليوم - إن اختبار أول نموذج لقطار ماجليف عالى السرعة ، يعتبر اختراقا رئيسيا للصين فى تطوير نظام النقل بالقطار المغناطيسى عالى السرعة.

وأضاف سانسان أن النموذج حقق الارتفاع المطلوب، وهو فى حالة جيدة، فيما يتم حاليا عملية البحث والتطوير لإنتاج نموذج هندسى خماسى العربات بسلاسة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاختبارات الشاملة للقطار المغناطيسى بحلول عام 2021.

 


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