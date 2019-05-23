سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 09:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قصة الصومالى المدان بجرائم حرب ويعمل سائق أوبر فى أمريكا

الخميس، 23 مايو 2019 08:01 م
قصة الصومالى المدان بجرائم حرب ويعمل سائق أوبر فى أمريكا اوبر
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

قالت شبكة "CNN" الأمريكية إن صوماليًا مدانًا بارتكاب جرائم حرب يعمل فى الولايات المتحدة سائق لصالح "أوبر" ومنافستها "ليفت"، كان مسئولاً عن تعذيب رجل فى عام 1988 ويجب أن يدفع تعويضًا 500 آلاف دولار، بحسب ما وجدت هيئة محلفي محكمة أمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن فرحان محمد تانى ورفاء، وبحسب أوراق المحكمة، قد تعرض للضرب والتعذيب على يد جنود تحت قيادة يوسف عيدى على، الصومالى الجنسية.

وبحسب الضحية، فإن كل جنود على قاموا بضربه ونزعوا ملابسه واستخدموا ضده أحد أشكال التعذيب الذى ينطوى على تقييد يديه وقدميه خلف ظهره فى وضع مؤلم. وكان على حاضرًا أثناء بعض جلسات التعذيب، وفقا للدعوى القضائية التى تنظرها المحكمة الفيدرالية فى فرجينيا. وقال ورفاء إن على أيضًا الذى يعرف باسم العقيد تقيه قد أطلق النار عدة مرات عليه من مسافة قريبة. ورفضت المحكمة الإدعاء بأن على حاول قتل ورفاء بشكل غير قانونى.

كانت CNN قد تعرفت على، على مؤخرًا أثناء جولة مع سائق يعمل لصالح أوبر وليفت فى وقت سابق هذا الشهر. وبعد تحديد هويته،  قامت ليفت بمنعه من منصتها بينما قامت أوبر بوقفه لحين مراجعة الأمر.

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أمريكى يتحول من مدرس بالجامعة صباحا إلى سائق أوبر يهاجم النساء ليلا

"الوضع الهادئ"..ميزة جديدة من أوبر تجبر السائق على عدم فتح أحاديث مع الركاب

سائق "أوبر" يحتجز امرأتين داخل سيارته.. والشركة ترد: "غير مقبول"

حماية المنافسة يستقبل ممثلين لـ أوبر وكريم.. ويؤكد: 3 خيارات لصفقة الاستحواذ

صومالى

الولايات المتحدة

اوبر

جرائم حرب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة