قصة الصومالى المدان بجرائم حرب ويعمل سائق أوبر فى أمريكا

قالت شبكة "CNN" الأمريكية إن صوماليًا مدانًا بارتكاب جرائم حرب يعمل فى الولايات المتحدة سائق لصالح "أوبر" ومنافستها "ليفت"، كان مسئولاً عن تعذيب رجل فى عام 1988 ويجب أن يدفع تعويضًا 500 آلاف دولار، بحسب ما وجدت هيئة محلفي محكمة أمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أن فرحان محمد تانى ورفاء، وبحسب أوراق المحكمة، قد تعرض للضرب والتعذيب على يد جنود تحت قيادة يوسف عيدى على، الصومالى الجنسية.

وبحسب الضحية، فإن كل جنود على قاموا بضربه ونزعوا ملابسه واستخدموا ضده أحد أشكال التعذيب الذى ينطوى على تقييد يديه وقدميه خلف ظهره فى وضع مؤلم. وكان على حاضرًا أثناء بعض جلسات التعذيب، وفقا للدعوى القضائية التى تنظرها المحكمة الفيدرالية فى فرجينيا. وقال ورفاء إن على أيضًا الذى يعرف باسم العقيد تقيه قد أطلق النار عدة مرات عليه من مسافة قريبة. ورفضت المحكمة الإدعاء بأن على حاول قتل ورفاء بشكل غير قانونى.

كانت CNN قد تعرفت على، على مؤخرًا أثناء جولة مع سائق يعمل لصالح أوبر وليفت فى وقت سابق هذا الشهر. وبعد تحديد هويته، قامت ليفت بمنعه من منصتها بينما قامت أوبر بوقفه لحين مراجعة الأمر.