فيس بوك تحذف 2.2 مليار حساب مزيف فى 3 شهور

كتب محمد جمال

أعلنت شركة فيس بوك، الخميس، عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهرى يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التى تحذفها الشركة فى 3 شهور فقط، حسبما ذكرالمدير التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج، فى اتصال مع شبكة "سى ان ان".

ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا والذى يصل لحوالى 2.38 مليار حساب، ويذكر بأن الشركة قامت بإقفال 1.2 مليار حساب فى الربع الأخير من عام 2018 وتم إقفال 694 مليون حساب وهمى فى المدة نفسها أى الربع الأخير من عام 2017.

وكانت شركة فيس بوك قد أعلنت عن هذه الأرقام من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوى بدءاً من عام 2020، بدل نشره مرتين فى السنة مع إضافة حسابات إنستجرام إليه.

وأكد زوكربيرج إن "أهمية التحاور الصادق لا تقل عن أهمية التقارير المالية التى نقدمها، لذلك يجب أن يكون الاثنان متساوين".

وقالت الشركة إنها تقدر أن 25 من كل 10000 مشاهدة للمحتوى، مثل مشاهدة مقطع فيديو أو فحص صورة، على فيسبوك، كانت من الأشياء التى تنتهك سياسات المحتوى من ناحية العنف والمشاهد المؤذية.

وأضافت الشركة فى التقرير: "لقد شهدنا زيادة حادة فى إنشاء حسابات مزيفة مسيئة على فيسبوك فى الأشهر الستة الماضية. حيث تمكنا من تحديد معظم هذه الحسابات فى غضون دقائق من التسجيل. ومع ذلك، فقد أسفرت الهجمات المبرمجة من إنشاء المزيد من هذه الحسابات الوهمية مما جعلها تتجاوز الكشف الأولي".

وتابعت فيس بوك بالقول إنها زادت من حجم الكشف الاستباقى للمحتوى الذى يتضمن المخدرات والأسلحة النارية. فخلال الربع الأول، وجدت أنظمتها وأوقفت 83.3 ٪ من المحتوى الذى يتعارض مع سياسة المخدرات و69.9 ٪ من المحتوى الذى يتعارض مع سياسة الأسلحة النارية، لشركة فيسبوك، قبل أن يتم التبليغ عنه من قبل المستخدمين.

هذه هى المرة الثالثة التى تشارك فيها الشركة تقرير الشفافية هذا، وأعلنت أنها ستقوم بذلك كل 3 أشهر من الآن وصاعداً لكل من فيس بوك وانستجرام.