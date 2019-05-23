فيديو وصور.. أسماء الأسد تزور مركز الأطراف الاصطناعية للجرحى فى حماة

كتب محمد جمال ووكالات

زارت أسماء الأسد أمس الأربعاء، مركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة في إطار متابعتها خطة التوسع الاستراتيجية لبرنامج جريح الوطن على مستوى سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وجاء في خبر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فيس بوك: إن المركز وهو الرابع من نوعه في سورية بعد مراكز دمشق وطرطوس واللاذقية يوفر الجهد والعناء على جرحى البتر ويعزز منظومة التأهيل الشامل لعلاج حالات الجرحى وتركيب الأطراف الاصطناعية المتطورة لهم.



السيدة أسماء الأسد بمركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة



السيدة أسماء الأسد فى مركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة



السيدة أسماء الأسد بمركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة



السيدة أسماء الأسد تزور مركزالأطراف الاصطناعية في مدينة حماة



جانب من زيارة أسماء الأسد امركز الأطراف الاصطناعية في مدينة حماة



أسماء الأسد فى مركز الأطراف الصناعية