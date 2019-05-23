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فيديو.. فنانة مغربية تعتذر بعد قبلة غريبة لزميلتها فى مهرجان كان السينمائى

الخميس، 23 مايو 2019 05:19 ص
فيديو.. فنانة مغربية تعتذر بعد قبلة غريبة لزميلتها فى مهرجان كان السينمائى قبلة نسرين الراضى ولبنى الزبال
وكالات الأنباء
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اعتذرت الممثلة المغربية، لبنى الزبال، من الجمهور المغربى بعد الضجة التى خلفتها قبلتها مع الفنانة المغربية، نسرين الراضي، بمهرجان كان السينمائي، موضحة أنها تتحمل مسؤولية ما حصل.



وشاركت الفنانة نسرين الراضي، أمس الأربعاء، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مقطع فيديو للممثلة الزبال تقول فيه: "السلام عليكم.. أرسل هذا الفيديو للاعتذار عن قبلتى لنسرين، إنه خطئي، إذ قمت بمنح نسرين قبلة حب لأنها أختي".



وأضافت الزبال: "إنها قبلة بريئة وإنه خطئي، لم أفكر أن الأمر سيخلف صدمة فى رمضان، أعتذر لكل من أزعجه الفيديو خصوصا جمهور نسرين، إنه ليس خطأها".



وأثارت صور ومقطع فيديو للممثلة المغربية نسرين الراضى وهى تتبادل القُبل مع الممثلة المغربية - البلجيكية لبنى الزبال، خلال وقوفهما فى حصة التصوير بمهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72، جدلا كبيرا.



وتناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء حول العالم صور القبل الساخنة، فيما علق البعض على أنها إفصاح عن علاقة مثلية بين الممثلتين.



وتشارك الراضى إلى جانب أزبال فى مهرجان كان بفيلم آدم لمخرجته، مريم التوزاني، زوجة المخرج والمنتج المثير للجدل، نبيل عيوش، حيث يحكى العمل عن قصة صداقة بين سيدتين.


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