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فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام

الخميس، 23 مايو 2019 01:25 م
فيديو.. الحكومة تكشف حقيقة 11 شائعة انتشرت فى 9 أيام الحكومة تنفى الشائعات
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 11 شائعة انتشرت فى الفترة من 15-23 مايو الجارى .

وتضمنت الشائعات تحصيل الحكومة ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين هذا العام وتخفيض ميزانية التأمين الصحي الجديد في الموازنة العامة الجديدة للدولة وخسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً من الضرائب وإلغاء وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية ورفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة العامة الجديدة للدولة ونقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وإلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وارتفاع معدل البطالة فى مصر لـ 25% وإلغاء فترة سماح تجديد رخصة قيادة السيارات وإلغاء فترة سماح فاتورة التليفون الأرضي.


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تقرير الشائعات

رخصة قيادة السيارة

فاتورة التليفون الارضى

التليفون الارضى


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