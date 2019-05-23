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فى موجة الحر.. إزاى تحمى طفلك من أشعة الشمس الحارة

الخميس، 23 مايو 2019 09:00 ص
فى موجة الحر.. إزاى تحمى طفلك من أشعة الشمس الحارة حماية الاطفال من الشمس-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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مع ارتفاع درجة حرارة الجسم وتقلبات الجو، يتعرض الأطفال لمشاكل صحية عديدة والتهابات وأمراض جلدية، وحسب ما ذكره موقع  parents فهناك بعض النصائح لحماية الأطفال من أشعة الشمس الحارقة، وهى:

طفل
طفل

1: الاهتمام بوضع كريم واقى من أشعة الشمس الحارقة، وذلك لمنع التهاب وإسمرار البشرة.

2: يجب أن يرتدى الطفل ملابس قطنية خفيفة ويفضل أن تكون الوان فاتحة، حتى لا تزيد من درجة حرارة الجسم وتفاعلها مع أشعة الشمس.

3:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه، حيث أنها تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.

حماية الاطفال
حماية الاطفال

4: الاكثار من شرب السوائل والعصائر الطبيعية طول اليوم حتى لا يتعرض الطفل للجفاف.

5: يفضل عدم الخروج وقت الظهيرة، نظرا لارتفاع درجة الحرارة وإذا لزم الامر يجب وضع قباعة على رأس الطفل لتحميه من أشعة الشمس.

6:استحمام الطفل أكثر من مرة فى اليوم لترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والالتهابات والاحمرار الذى يتعرض له الجلد.

 

 


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