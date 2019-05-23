فى موجة الحر.. إزاى تحمى طفلك من أشعة الشمس الحارة

مع ارتفاع درجة حرارة الجسم وتقلبات الجو، يتعرض الأطفال لمشاكل صحية عديدة والتهابات وأمراض جلدية، وحسب ما ذكره موقع parents فهناك بعض النصائح لحماية الأطفال من أشعة الشمس الحارقة، وهى:
طفل
1: الاهتمام بوضع كريم واقى من أشعة الشمس الحارقة، وذلك لمنع التهاب وإسمرار البشرة.
2: يجب أن يرتدى الطفل ملابس قطنية خفيفة ويفضل أن تكون الوان فاتحة، حتى لا تزيد من درجة حرارة الجسم وتفاعلها مع أشعة الشمس.
3:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه، حيث أنها تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف.
حماية الاطفال
4: الاكثار من شرب السوائل والعصائر الطبيعية طول اليوم حتى لا يتعرض الطفل للجفاف.
5: يفضل عدم الخروج وقت الظهيرة، نظرا لارتفاع درجة الحرارة وإذا لزم الامر يجب وضع قباعة على رأس الطفل لتحميه من أشعة الشمس.
6:استحمام الطفل أكثر من مرة فى اليوم لترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والالتهابات والاحمرار الذى يتعرض له الجلد.
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