سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فى موجة الحر.. أصحاب الأمراض المزمنة ابتعدوا عن الشمس واهتموا بالماء

الخميس، 23 مايو 2019 12:17 م
فى موجة الحر.. أصحاب الأمراض المزمنة ابتعدوا عن الشمس واهتموا بالماء ارتفاع درجات الحرارة - ارشيفية
كتبت فاطمة ياسر
إضافة تعليق

يعانى أصحاب الأمراض المزمنة من ارتفاع درجات حرارة الطقس، وفى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الطقس وارتفاع حرارته، يقدم "اليوم السابع" لأصحاب الأمراض المزمنة بعض النصائح للحد من المضاعفات عند التعرض للشمس، وذلك وفقا لموقع "Dailymedicalinfo".

فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد فى درجات حرارة الطقس، يجب على مرضى الأمراض المزمنة اتباع بعض النصائح للحد من التعرض للمضاعفات الخطيرة خلال الصيام خاصة مرضى القلب، والسكر والكوليسترول والضغط، ومنها:

- على أصحاب الأمراض المزمنة تجنب النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لا تتعرض لضربات الشمس القاتلة.

- الاهتمام بارتداء ملابس فاتحة اللون، حتى لا تمتص أشعة الشمس التى تتسبب فى التعرض للهبوط.

- الاهتمام بكميات الماء والسوائل خلال الفترة بين الإفطار إلى السحور، فعند نقص نسبة السوائل فى الجسم أنت تعرضه للجفاف، لذا عليك تناول 3 لترات فى هذا الحر الشديد.

- ارتداء قبعة عند النزول فى الشمس للحفاظ على الرأس من أشعة الشمس الضارة.

- لمرضى الضغط تناول برتقال فى السحور لأنه يحافظ على نسبته فى الدم، مع ضرورة الاهتمام بالدواء.

- على مريض السكر تناول جرعات الأنسولين أو الدواء بانتظام تجنبا للمضاعفات.

- لمرضى القلب تجنب النزول فى أشعة الشمس.  


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فى موجة الحر.. إزاى تحمى طفلك من أشعة الشمس الحارة

فى موجة الحر.. احمى نفسك من ضربة الشمس بهذه النصائح

في موجة الحر..نصائح للحفاظ علي صحتك في الصيام

فى موجة الحر.. أطعمة تقلل من شعرك بالعطش وارتفاع درجات الحرارة

فى موجة الحر.. خضراوات تحارب العطش خلال نهار رمضان

روشتة صحية فى موجة الحر.. عشان تحافظ على نفسك

اصحاب المرضي المزمنة

موجة الحر والأمراض المزمنة

المرضي المزمنين وصحتهم في الحر

الحر واصحاب الامراض المزمنة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة