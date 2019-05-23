فى الحر.. كتر من البطيخ والبصل والنعناع واللبن الرائب

كتبت إيناس البنا

مع ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة اليوم تزامنًا مع الصيام، نقدم روشتة لترطيب جسمك من الأكلات بعد الإفطار.

البطيخ

البطيخ وفقًا لتقرير موقع "foodnetwork" هو فاكهة شعبية جدًا خلال موسم الصيف، ويمكن تناوله يوميًا خلال فصل الصيف نظرًا لاحتوائه على كمية من المياه بداخله.



البطيخ

جوز الهند

ماء جوز الهند هو خيار رائع آخر للبقاء رطبًا طوال اليوم، يجب عليك تخطي استهلاك المشروبات الغازية لأنها محملة بالسكر الضار، ويمكنه استدباله بشراب ماء جوز الهند



ماء جوز الهند

الخيار

يجب أن يكون الخيار جزءًا مهمًا من طعامك أثناء الصيف، سوف يساعدك أيضًا في الحفاظ على الماء، كما أنه أيضًا منخفض في السعرات الحرارية، ويحتوي على ما يكفي من الألياف التي تعزز الهضم، وغني بالمواد المضادة للاكسدة ويحتفظ أيضًا بمستويات السكر في الدم.



الخيار

اللبن الرائب

الفوائد الصحية للبن الرائب عديدة ومهمة فى موسم الصيف لأنه يبقيك منعش للغاية وصحى مما يحفز وظيفة البكتيريا الجيدة في الجسم.

البصل

البصل عنصر آخر يمكنك إضافته إلى طبق السلطة الخاص بك، حيث يحتوى على المواد المضادة للاكسدة، كما أن لديها خصائص مضادة للجراثيم، يمكن أن يمنحك تناول البصل تأثير التبريد المطلوب الذي تحتاجه خلال موسم الصيف.



البصل

النعناع

النعناع يعطي تأثير التبريد، فيمكنك أن تتناوله بطرق مختلفة، وأسهل طريقة لاستهلاك النعناع هي صنع كوب من ماء النعناع بالليمون، فسوف يعطيك تأثير منعش وتبريد فوري للجسم.