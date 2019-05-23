سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 09:48 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فى الحر.. كتر من البطيخ والبصل والنعناع واللبن الرائب

الخميس، 23 مايو 2019 09:00 م
فى الحر.. كتر من البطيخ والبصل والنعناع واللبن الرائب البطيخ من فاكهة الصيف
كتبت إيناس البنا
إضافة تعليق

مع ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة اليوم تزامنًا مع الصيام، نقدم روشتة لترطيب جسمك من الأكلات بعد الإفطار.

 

البطيخ

البطيخ وفقًا لتقرير موقع "foodnetwork" هو فاكهة شعبية جدًا خلال موسم الصيف، ويمكن تناوله يوميًا خلال فصل الصيف نظرًا لاحتوائه على كمية من المياه بداخله.

البطيخ
البطيخ

 

جوز الهند

ماء جوز الهند هو خيار رائع آخر للبقاء رطبًا طوال اليوم، يجب عليك تخطي استهلاك المشروبات الغازية لأنها محملة بالسكر الضار، ويمكنه استدباله بشراب ماء جوز الهند

ماء جوز الهند
ماء جوز الهند

 

الخيار

يجب أن يكون الخيار جزءًا مهمًا من طعامك أثناء الصيف، سوف يساعدك أيضًا في الحفاظ على الماء، كما أنه أيضًا منخفض في السعرات الحرارية، ويحتوي على ما يكفي من الألياف التي تعزز الهضم، وغني بالمواد المضادة للاكسدة ويحتفظ أيضًا بمستويات السكر في الدم.

الخيار
الخيار

 

اللبن الرائب

الفوائد الصحية للبن الرائب عديدة ومهمة فى موسم الصيف لأنه يبقيك منعش للغاية وصحى مما يحفز وظيفة البكتيريا الجيدة في الجسم.

البصل

البصل عنصر آخر يمكنك إضافته إلى طبق السلطة الخاص بك، حيث يحتوى على المواد المضادة للاكسدة،  كما أن لديها خصائص مضادة للجراثيم، يمكن أن يمنحك تناول البصل تأثير التبريد المطلوب الذي تحتاجه خلال موسم الصيف.

البصل
البصل

 

النعناع

النعناع يعطي تأثير التبريد، فيمكنك أن تتناوله بطرق مختلفة، وأسهل طريقة لاستهلاك النعناع هي صنع كوب من ماء النعناع بالليمون، فسوف يعطيك تأثير منعش وتبريد فوري للجسم.

النعناع
النعناع

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فى السحور .. ركز على الزبادى والخيار والبطيخ وابعد عن القهوة والمالح

فوائد الخيار عديدة.. أهمها تعزيز صحة العظام

فاكهة الصيف

ارتفاع درجات الحرارة

البطيخ

الخيار

اللبن الرائب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة