فلكى كويتى: انقسام كبير بين الدول الإسلامية والعربية حول غرة شوال وعيد الفطر

الكويت أ ش أ

قال الفلكي والمؤرخ الكويتى عضو الجمعية الملكية البريطانية للفلك عادل السعدون اليوم الخميس إن انقساما فلكيا كبيرا سيحدث بين الدول الإسلامية حول غرة شهر شوال، وإثبات عيد الفطر المبارك.

وأوضح السعدون - في تصريح صحفي - أن القمر الجديد أو الاقتران سيتم في الساعة الواحدة ودقيقتين ظهر يوم الاثنين 3 يونيو المقبل، ويغيب القمر في الكويت بعد مغيب الشمس بدقيقة واحدة، وكذلك الحال في الدول العربية بعد نحو 5 دقائق، وهي مدة مكث غير كافية لرؤية الهلال، موضحا أنه لن تتحق الشروط الأخرى للرؤية في أي دولة عربية.

وأضاف أنه بحسب مؤشرات الرؤية، فإن الهلال بعد مغيب الشمس لن يرى في أي دولة إسلامية حتى أقصى قارة إفريقيا، وعند الفجر يشاهد بواسطة المناظير في أمريكا الجنوبية، وهي دول لا تشترك مع الدول العربية أو الإسلامية في نفس الليل، وكذلك يكون قد بدأ الصباح في الدول العربية والإسلامية لليوم التالي.

وأشار السعدون إلى أنه في يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، يغيب الهلال وعمره 29 ساعة و44 دقيقة،لافتا إلي أنه سيمكث بعد مغيب الشمس ساعة وخمس دقائق، وارتفاعه عن الأفق سيكون 13 درجة ونصف الدرجة، ورؤيته ستكون سهلة بالعين المجردة.

وأكد أن هناك دولا ستفطر يوم الثلاثاء بناء على حسابات القمر، لأنه اقترن مع الشمس، وغاب بعد مغيب الشمس ولو بعده بدقائق، وليس حسب الرؤية الشرعية، لأنه لن يرى، أما بحسب الرؤية فإن شهر شوال يبدأ يوم الأربعاء 5 يونيو، ويكون الشهر قد اكتمل 30 يوما، لذا من المتوقع ألا تفطر الكثير من الدول يوم الثلاثاء.