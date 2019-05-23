فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح السلع اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة

كتب مدحت وهبة

تفتح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية، اليوم الخميس فروعها، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى .

وكانت لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية قد عقدت اجتماعًا، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات.