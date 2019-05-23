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فتح منافذ الجملة فترة مسائية بالصعيد لصرف السلع التموينية بسبب الحرارة

الخميس، 23 مايو 2019 12:43 م
فتح منافذ الجملة فترة مسائية بالصعيد لصرف السلع التموينية بسبب الحرارة سلع ومواد غذائية
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية عن فتح مخازن الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى فترة مسائية بدلا من الفترة الصباحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،وذلك حرصا على انتظام صرف السلع التموينية لبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى، حيث سيتم استمرار العمل فى الفترة المسائية خلال الأيام التى ستشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة.

 

وأضاف الدكتور محمد عاطف، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن فروع التجزئة ستستمر فى عملها لطرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن منذ  الصباح وحتى المساء لاستمرار طرح السلع والمنتجات للمواطنين، خاصة فى ظل اقبال المواطنين على شراء المنتجات خلال شهر رمضان.

 

 


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المصرية للجملة

محمد عاطف

الصعيد

السلع التموينية

ارتفاع درجة الحرارة


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