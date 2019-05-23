غرفة عمليات صحية لدعم للمصابين بالإجهاد الحرارى بالقاهرة والمحافظات

شكلت وزارة الصحة غرفة عمليات مركزية لمتابعة الارتفاعات الشديدة لدرجات الحرارة وتأثيرها على المواطنين، مع تعزيز تواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، لتوفير الدعم اللازم للمواطنين حال تعرضهم لضربات الشمس .
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة، لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الإسعاف ستنشر العديد من السيارات على الطرق الزراعية والصحراوية، مع توفير جميع سبل علاج ضربات الشمس والإجهاد الحرارى .
وكانت وزارة الصحة أصدرت سلسلة من النصائح للوقاية من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة، منها شرب المياه، وكذلك لبس الملابس القطنية وعدم التعرض المباشر للشمس والحرص على تناول الخضراوات والفواكه.
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