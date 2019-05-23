عودة 368 مصريًا من ليبيا وعبور 366 شاحنة عبر منفذ السلوم

مرسى مطروح (أ ش أ)

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 368 مصريًا بينهم 293 سافروا بصورة شرعية، و75 بصورة غير شرعية، إضافة إلى وعبور 366 شاحنة فى الاتجاهين خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، فى بيان اليوم، الخميس، إنه تم الانتهاء من إجراءات سفر 660 شخصا عبر المنفذ منهم 228 مصريًا و432 ليبيًا.

وأوضح مدير الأمن أنه تم الانتهاء من إجراءات مغادرة 173 شاحنة محملة بالبضائع، والمواد الغذائية، ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 193 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصرى.