عمدة مونتيرو الفرنسية يقترح توزيع فياجرا لحث السكان على الإنجاب

كتب : أحمد علوى

فى خطوة غير مسبوقة، اقترح عمدة بلدة فرنسية طريقة مثيرة للجدل بغرض تشجيع الأزواج على إنجاب الأطفال، فى محاولة منه لإنقاذ مدرسة البلدة من الإغلاق، بسبب قلة أعداد الطلاب.

وأصدرعمدة بلدة "مونتيرو" فى شمال فرنسا، جون ديبوزى، قرارا بتوزيع حبات "الفياجرا" الصغيرة الزرقاء على الأزواج بين 18 و40 عاما.

وقال العمدة جون ديبوزي: "الأولوية بالنسبة لى هى (إعادة الرغبة) إلى سكان (مونتيرو) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما فى إنجاب الأطفال".

وأفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بأن العمدة لم ينظر فى الخدمات اللوجستية، إلا أنه صرح بأنه إذا طلبت منه صناديق من الحبيبات الزرقاء سينظر فى الموضوع، مشددا على أن الهدف هو إنقاذ المدرسة.

وتابع عمدة بلدة "مونتيرو" قائلا: "مدرسة تغلق أى بلدة تموت".