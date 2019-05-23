علاج التهاب القولون بالأدوية والجراحة

كتب بيتر إبراهيم

التهاب القولون التقرحي هو مرض التهاب الأمعاء (IBD) الذي يسبب التهابًا دائمًا وتقرحات في الجهاز الهضمي، ويؤثر التهاب القولون التقرحي على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة (القولون) والمستقيم، وعادة ما تتطور الأعراض مع مرور الوقت ، وليس فجأة.



علاج التهاب القولون

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MyoClinic”، يمكن أن يكون التهاب القولون التقرحي موهنًا وقد يؤدي أحيانًا إلى مضاعفات تهدد الحياة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج معروف له ، إلا أن العلاج يمكن أن يقلل بشكل كبير من علامات وأعراض المرض ويمكن أن يؤدي إلى راحة طويلة الأجل.

اعراض التهاب القولون التقرحى



يمكن أن تختلف أعراض التهاب القولون التقرحي ، وهذا يتوقف على شدة الالتهاب ومكان حدوثه، وقد تشمل العلامات والأعراض:

الإسهال ، وغالبا مع الدم أو القيح

آلام في البطن والتشنج

ألم المستقيم

نزيف مستقيمي - تمرير كمية صغيرة من الدم مع البراز

إلحاح التبرز

فقدان الوزن

إعياء

حمى



علاج التهاب القولون

معظم المصابين بالتهاب القولون التقرحي لديهم أعراض خفيفة إلى متوسطة، وقد يختلف مسار التهاب القولون التقرحي مع وجود فترات طويلة من العلاج.

علاج التهاب القولون



يشمل علاج التهاب القولون التقرحي عادة إما العلاج الدوائي أو الجراحة.

وعدة فئات من الأدوية قد تكون فعالة في علاج التهاب القولون التقرحي.