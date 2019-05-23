علاج أول حالة لاستخراج حصوات الكلى بالمنظار بمستشفى رأس التين العام

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، نجاح مستشفى رأس التين العام فى عمل أول حالة لاستخراج حصوات الكلي بالمنظار تتم فى المستشفى لمريض من محافظة البحيرة يبلغ من العمر 33 سنة،كان يعانى من حصوات مرتجعه للمره الثالثه بالكلية اليسرى.

من جانبها قالت الدكتورة غادة ندا مديرة مستشفى رأس التين العام ،أن العملية أجربت بحضور الدكتور جرجس فوزي رىيس قسم المسالك البولية مستشفى أبو قير العام،والدكتور عادل مسيحه رىيس قسم المسالك البولية ببمستشفى رأس التين العام،والدكتورأحمد سعد أخصائي المسالك البولية بالمستشفى،وبالاستعانة بأطباء التخدير دكتورة شادية صلادكتورة محمد ماهر والتمريض ”محمد عبد اللطيف.

وأوضحت،أن العملية تمت باستخدام منظار تم التبرع به مؤخرا للمستشفى،وأن المريض بحالة جيدة.