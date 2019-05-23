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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 23 مايو 2019 12:26 م
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحامات للمسجد الأقصى
رام الله (أ ش أ)
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اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلى التى تواصل إخلاء ساحات حرم المسجد من المعتكفين.

 

وقال مسئول العلاقات العامة والإعلام فى وزارة الأوقاف الفلسطينية فراس الدبس، إن 101 مستوطن اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية فى ساحاته، وبعضهم قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

 

وتأتى اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى فى وقت تمنع فيه سلطات الاحتلال الاعتكاف فى الأقصى، حيث اقتحمته على مدار الأيام الماضية عقب انتهاء صلاتى العشاء والتراويح، واخلته من المصلين المعتكفين.

 

من جانبها، دعت "اللجان الشعبية للدفاع عن الأقصى"، المقدسيين والفلسطينيين فى الضفة الغربية ومناطق الـ48 لشد الرحال والاعتكاف فى ساحات المسجد الأقصى فى العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك ابتداء من يوم الجمعة القادم.

 

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمنيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية.

 

ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه.

 


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