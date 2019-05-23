عامل نظافة يعترف بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مديرة شركة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل نظافة عقب القبض عليه بتهمة سرقة كمية من المشغولات الذهبية، من شقة مديرة شركة بالعجوزة، أنه استغل تردده على الشقة للتنظيف، واستولى على علبة تحتوى على، 6 خواتم، و3 سلاسل، وعقد، وفص ألماظ، ومبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى متعلقات فضية، وأخفاها بشقته.

وبعرض المسروقات على مقدمة البلاغ تعرفت عليها، واتهمت عامل النظافة بالسرقة، وبإحالته إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم الكشف عن هوية المتهم بعد تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا من "نهى.ن" مديرة شركة، أفادت فيه باكتشافها سرقة مصوغات ذهبية من داخل علبة بالدولاب الخاص بغرفة نوم شقة والدها، وهى عبارة عن ( 6 خواتم -3 سلاسل – 1 عقد – فص ألماظ – مبلغ 20 ألف جنيه) خاصين بوالدتها المتوفية بدية شهر يناير الماضى، وأضافت بأن أخر مشاهدتها للمسروقات بتاريخ الوفاة، واتهمت "رضا.ي" عامل نظافة بالشقة، و"مرين.ج" خادمة، بالسرقة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة، أن عامل النظافة وراء ارتكاب الواقعة، مستغلا تردده علي الشقة، يومي الأحد والأربعاء، من كل أسبوع بدعوي القيام بأعمال نظافة الشقة، حيث قام بسرقة المصوغات الذهبية، وبمواجهته أمام العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ابو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، اعترف بارتكابه الواقعة منذ شهر تقريبا خلال تواجدة في المنزل وإخفائة للمسروقات بمسكنه.

وتم ضبط المسروقات وهى عبارة عن 12 دبلة – 6 سلسلة – 11 طقم حلق – مرصعة بفصوص من الألماس والاحجار الكريمة، وانسيال، و5 دلاية ، وتم ضبط بعض التحف الفضية عبارة عن أطباق وتماثيل وكؤؤس، وبعرض المضبوطات علي المبلغة تعرفت عليها، وأضافت عدم انتباهها لسرقة التحف الفضية خلال الفترة الماضية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.