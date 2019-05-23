عاطل السلام يعترف بعد سقوطه فى قبضة الشرطة: تخصص هيروين

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع عاطل متهم بجلب وتوزيع مواد مخدرة "الهيروين" بدائرة السلام، أنه وشريكه الهارب يوزعان المواد المخدرة على عملائهما، واعترف بتخصصهما فى الاتجار وترويج مخدر الهيروين، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدر، بينما فر شريكه هاربًا.



وكشف المتهم فى أقواله خلال تحقيقات النيابة العامة معه، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانًا لترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفًا أنه نظرًا لعدم وجود عمل له قرر الاتجار فى المواد المخدرة، موضحًا أنه يوم الواقعة تم ضبطه أثناء قيامه بتوزيع كمية كبيرة على أحد عملائه من الموزعين الصغار، حيث فوجئ بالقوة الأمنية تلقى القبض عليه، وبحوزته المضبوطات، لافتًا إلى أن المتهم الأخر تمكن من الهرب قبل القبض عليه، وبإحالته إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.