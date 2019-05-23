سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 01:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل السلام يعترف بعد سقوطه فى قبضة الشرطة: تخصص هيروين

الخميس، 23 مايو 2019 12:18 ص
عاطل السلام يعترف بعد سقوطه فى قبضة الشرطة: تخصص هيروين مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع عاطل متهم بجلب وتوزيع مواد مخدرة "الهيروين" بدائرة السلام، أنه وشريكه الهارب يوزعان المواد المخدرة على عملائهما، واعترف بتخصصهما فى الاتجار وترويج مخدر الهيروين، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المخدر، بينما فر شريكه هاربًا.
 

وكشف المتهم فى أقواله خلال تحقيقات النيابة العامة معه، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانًا لترويج المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفًا أنه نظرًا لعدم وجود عمل له قرر الاتجار فى المواد المخدرة، موضحًا أنه يوم الواقعة تم ضبطه أثناء قيامه بتوزيع كمية كبيرة على أحد عملائه من الموزعين الصغار، حيث فوجئ بالقوة الأمنية تلقى القبض عليه، وبحوزته المضبوطات، لافتًا إلى أن المتهم الأخر تمكن من الهرب قبل القبض عليه، وبإحالته إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القبض على عاطل وبحوزته 52 تذكرة هيروين بالغربية

ضبط 8 كيلو هيروين و14كيلو حشيش بحوزة تجار ومتعاطى المخدرات فى رمضان

حبس عاطل 4 أيام على ذمه التحقيقات لضبطه بـ 5 كيلو هيروين بالخانكة

سقوط تشكيل عصابى قبل ترويجه كيلو هيروين فى الوراق

تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

مخدر الهيروين

السلام

المخدرات

الاتجار فى المخدرات

حوادث

اخبار الحوادث

حادث


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة