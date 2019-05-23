طوارئ فى مستشفيات الحميات وتجهيز غرف الاحتباس الحرارى لاستقبال المصابين

كتب وليد عبد السلام

أكد قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد فى جميع مستشفيات الحميات، لاستقبال الحالات التى تتعرض للاجهاد الحرارى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لـ "اليوم السابع": لدينا 43 مستشفى حميات و67 قسم حميات بالمستشفيات العامة والمركزية لمواجهة الموجة الحارة، مضيفا أنه تم تجهيز كافة غرف الاحتباس الحرارى بالمستشفيات حرصا على صحة المواطنين.

وشدد "عيد" على أهمية تجنب الموجة الحارة حرصا على سلامتهم من التعرض لضربات الشمس والإحتباس الحرارى الذى تصل خطورتة إلى حد الوفاة مع المرضى المصابين بأمراض مزمنه.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، ووضع قبعة على الرأس بالإضافة إلى استخدام مظلة شمسية وإذا أمكن ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة اللون، فضلا عن اللجوء للملابس القطنية طوال فترة الصيف والإكثار من شرب المياه، وتناول وجبات طعام صحية