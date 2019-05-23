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طوارئ بمستشفيات الشرقية لاستقبال حالات الاجهاد الحرارى

الخميس، 23 مايو 2019 01:58 م
طوارئ بمستشفيات الشرقية لاستقبال حالات الاجهاد الحرارى موجه حارة -ارشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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رفعت مديرية الصحة بالشرقية، درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومستشفيات الحميات بنطاق المحافظة، وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والقطاع الوقائى بالمديرية وهيئة الإسعاف، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التى تمر بها البلاد حالياً وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
 
وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات مديرية الصحة وجاهزية الفرق الطبية من الأطباء والتمريض لاستقبال أى حالات إجهاد حرارى وتوفير الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة موجة الحر الشديدة التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنه تم تجهيز مستشفى حميات الزقازيق لاستقبال حالات الاحتباس الحرارى الناتج عن تعرض المواطنين للشمس فى وقت الذروة من قبل وبعد وقت الظهيرة تزامناً مع رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية غرف الاحتباس الحرارى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وعمل حملات التوعية وتعليق اللافتات الإرشادية وتقديم النصائح العامة للمواطنين بعدم التعرض للشمس وقت الذروة وشرب سوائل بكثرة وتخفيف الملابس واستخدام غطاء الرأس والشمسيات فى حال الخروج الاضطرارى والإجراءات الواجب اتخاذها فى حال حدوث الإجهاد الحرارى وضربات الشمس.
 

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