سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 04:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضبط 7 آلاف قضية وتنفيذ 545 حكمًا فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الخميس، 23 مايو 2019 03:00 ص
ضبط 7 آلاف قضية وتنفيذ 545 حكمًا فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية" من ضبط 7 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 545 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة.

 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القبض على عاطل وبحوزته 52 تذكرة هيروين بالغربية

السيطرة على حريق داخل مخزن كرتون فى السلام دون إصابات

ضبط 680 هاربًا من أحكام قضائية فى أسوان

ضبط المتهم بقتل مسنة بتسديد الطعنات لها ببولاق الدكرور

ضبط 4787 مخالفة مرورية أثناء القيادة على الطرق السريعة

الامن الاقتصادى

حملات امنية

اخبار الحوادث

الاموال العامة

شرطة التموين

شرطة النقل

المصنفات

اخبار

اخر الاخبار


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

اطمن.. لا تخفيف لأحمال الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة.. ووفرة باحتياطى الشبكة

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

100 مليون صحة: زيادة حجم الطفل عن المعدلات الطبيعية بالنسبة لعمره مؤشر خطر

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

شوبير : الأهلى يرفض خوض مواجهة المقاولون فى الدورى قبل أمم افريقيا

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

ننشر جدول الامتحانات المعدل للصف الأول الثانوى

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

أهم المعلومات عن تعيين رؤساء الهيئات القضائية بعد موافقة "تشريعية البرلمان"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

فيديو.. "متخليش التليفزيون يربطك" تابع مسلسلك فى أى وقت على "watch it"

الرجوع الى أعلى الصفحة