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الخميس، 23 مايو 2019 07:31 م
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ضبط 677 هاربًا من أحكام قضائية بأسوان

الخميس، 23 مايو 2019 05:53 م
ضبط 677 هاربًا من أحكام قضائية بأسوان حملة أمنية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
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شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم الخميس، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
 
استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، وأسفرت عن ضبط 677 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط  144 هاربًا من جنح الحبس الجزئي، وضبط 19 هاربًا من جنح الحبس المستأنف.
 
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 361 شخصًا صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و151 محكوم عليهم في جنح المخالفات، وأربعة أحكام سرقة تيار كهربائي، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
 

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