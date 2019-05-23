ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن بينهم حكم بالمؤبد وتنفيذ 415 حكم بالبحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 3 هاربين من احكام بالسجن بينهم حكم بالمؤبد، وتنفيذ 415 حكم آخرين، حيث تم ضبط المدعو "كامل. ي. ف" والمطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالسجن المؤبد فى القضية رقم 2153 / 2013 مخدرات، جنايات قسم ثان، وغرامة 50 آلف جنيه.

كما تم ضبط المدعو "جمال. ع. ا" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3643 / 2012 جنايات قسم ثان حصر رقم 68/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن سنة "سرقة" .

كذلك تم ضبط المدعو مصطفى ع ح م، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 8937 / 2018 جنايات قسم ثان حصر رقم 28/2019 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه "مخدرات "