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ضبط 27 قطعة سلاح وتنفيذ 2000 حكم قضائى بحملة أمنية موسعة بسوهاج

الخميس، 23 مايو 2019 01:04 م
ضبط 27 قطعة سلاح وتنفيذ 2000 حكم قضائى بحملة أمنية موسعة بسوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج حملة أمنية موسعة، استهدفت حائزى الاسلحة النارية غير المرخصة، والمواد المخدرة، وأسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة وتنفيذ مئات الأحكام.
 
وضبطت العناصر المشاركة فى الحملة 3 بنادق آلية و8 طلقات من العيار نفسه، و5 بنادق خرطوش، و13 فردا "محلى الصنع"، و5 "فرد خرطوش"، وقطعتى سلاح أبيض، بإجمالى 27 قطعة سلاح. إضافة إلى ضبط 4 قطع متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر بحوزة المتهم "محمد. ن. م"، 21 سنة، عامل ومقيم  فى مركز سوهاج، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.
 
ونفذت الحملة 2080 حكما قضائيا متنوعا، و50 قضية تموينية بينها 5 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و3 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و8 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و3 قضايا عدم احتفاظ بالميزان الحساس فى المخبز، و5 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، وقضية تجميع سولار مدعم لبيعه فى السوق السوداء. 
 
 

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