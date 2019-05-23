ضبط 1056 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

شنت مديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، استهدفت كافة مظاهر الخروج عن القانون، وتم خلالها ضبط 1056 مخالفة مروية.

كما ضبطت الحملة، 8 قطع سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و3 قضايا مخدرات، و9 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و1019 حكم في مجال تنفيذ الاحكام، و82 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و78 قضية في مجال المرور على الأسواق (عدم وجود شهادة صحية - ادارة نشاط بدون ترخيص )، و 253 تنفيذ قرار وحالة ازالة، واحكام قضائية وقرارات تمكين.