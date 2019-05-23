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ضبط 1001 قضية تموينية و 10790 سرقة تيار كهربائى و 119 ضرائب عامة

الخميس، 23 مايو 2019 11:59 ص
ضبط 1001 قضية تموينية و 10790 سرقة تيار كهربائى و 119 ضرائب عامة حملات امنيه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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واصل قطاع الأمن الإقتصادى ، تكثيف الحملات الأمنية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في ضبط (13) قضايا (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، (1254) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (1001) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء (10790) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (275) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في  ضبط (119) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

وضطبت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (4) قضايا أموال عامة، فيما ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية (11) قضية (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

 

 


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قضايا تموينية

الامن الاقتصادى

حملات امنية

السيطرة الامنية


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