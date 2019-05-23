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ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية فى مداهمة بؤر إجرامية بالجيزة

الخميس، 23 مايو 2019 11:03 ص
ضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية فى مداهمة بؤر إجرامية بالجيزة مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لتطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت الحملة عن القبض على 36 متهما بحوزتهم 1830 جرام حشيش،و289 قرص مخدر، و1160 جرام من مخدر الأستروكس،  و102 جرام هيروين.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و21 طلقة غير مرخصة، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة


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