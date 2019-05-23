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ضبط طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 20 محافظة خلال أسبوع

الخميس، 23 مايو 2019 01:13 م
ضبط طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بـ 20 محافظة خلال أسبوع لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 5 طن و612 كجم فى 20 محافظة.
 
وأوضح التقرير، أن الكميات المضبوطة عبارة عن دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم الضبط بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية، الجيزة، أسيوط، قنا، البحيرة، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، المنيا، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، أسوان، الأقصر"، فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة.
 
 وتم تحرير 78 محضراً بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
 
 

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لحوم غير صالحة للاستهلاك

الخدمات البيطرية

التفتيش على اللحوم


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