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ضبط المتهمين بقتل شاب «صان الحجر» بالشرقية لسرقة هاتفه المحمول

الخميس، 23 مايو 2019 12:01 م
ضبط المتهمين بقتل شاب «صان الحجر» بالشرقية لسرقة هاتفه المحمول جثه -ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إلى كشف غموض مقتل شاب فى بداية العقد الثانى من العمر، عثر على جثته بطريق صان الحجر مقتولا بطلق نارى، وتبين قيام تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بقتله لسرقة هاتفه المحمول، وتم ضبط الجناة، وإخطار نيابة الحسينية قررت بمعرفة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، فى نهاية شهر أبريل الماضى، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر بالعثور علي  جثة" محمد ص ج" 19 سنة من صان الحجر مقتولا، إثر إصابته بطلق نارى، وتبين من المعاينة وجود شبهة جنائية، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
 
وتبين من تحريات فريق البحث الجنائى بفرع الشرق الذي قاده العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بالشرقية، إلى قيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات، وتم تحديدهم وضبطهم هم كل من " محمد ك م" 27 سنة مقيم تمي الإمديد الدقهلية، و" حسن ع ح" 25 سنة مقيم أولاد صقر، و" السيد م إ" 27 سنة مقيم أولاد صقر، و" عثمان أ ر" 29 سنة مقيم صان الحجر، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة والسيارة، وتبين إرتكابهم الواقعة لسرقة المجني عليه بالإكراه وعندما قاموهم تمكنوا من قتله وسرقة هاتفه المحمول، وتم إخطار النيابة العامة.
 
 
 
 
 
 
 

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اخبار المحافظات

الشرقية

صان الحجر

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جثة

تمي الامديد


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