صور.. مصيف بلطيم ملجأ المصاطفين من حرارة الجو

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت شواطئ مصيف بلطيم الستة بمحافظة كفر الشيخ، توافد عدد من الموطنين للاستماع بمياه البحر المتوسط، هربًا من موجة الطقس الحار، رغم ارتفاع درجة حرارة الجو، ولم يمنع ارتفاع درجة الحرارة من لجوء مالشباب والأطفال من لاعبي كرة القدم للمصيف، تخفيفًا من حرارة الجو.

قال المحاسب فادي شميس، رئيس مدينة مصيف، تواجد عدد من المواطنين على الشواطئ برغم ارتفاع حرارة الجو للإستماع بمياه البحر المتوسط، مؤكداً أن هناك 90 من المنقذين منتشرين على طول الشواطئ الستة لخدمة المصطافين الفارين من موجة الطقس الحار، مشيرًا إلى أن كل الخدمات متوفرة للمصطافين، وأنه شدد على الالتزام بأسعار الكراسي والشمسيات وعدم استغلال المصطافين، فثمن تأجير الكرسي 3 جنيهات والشمسية 10 جنيهات.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه أعلن عن رفع درجة الاستعداد وتخصيص عدد من الحجرات للإجهاد الحرارى بعدد من المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتزويدها بالأدوية اللازمة بجانب مخفضات الحرارة، مؤكداً أن المستشفيات لم تتلق أي حالات ناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة.