سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 02:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مصر ضيف شرف فى الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا

الخميس، 23 مايو 2019 12:36 ص
صور.. مصر ضيف شرف فى الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

قدمت وزارة الثقافة المصرية حزمة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفعاليات المشتركة بين الدول الأفريقية التى جائت تأكيدا على تعزيز العمل الأفريقى المشترك.

ووافقت وزارة الثقافة على الدعوة المقدمة من الشيخ شعبان رمضان موباجى مفتى جمهورية أوغندا ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى بالعاصمة كمبالا على مشاركة فرقة السباعية للإنشاد الدينى للمشاركة فى فعاليات الملتقى الإسلامى الكبير والأسبوع الثقافى المصرى بجمهورية أوغندا وتقديم المدائح النبوية والإنشاد الدينى لتكون فرصة فى هذا الشهر الكريم للتعرف على مكونات الشخصية المصرية وإحياء ليالى الشهر الكريم بالمدائح والابتهالات ونشر ثقافة التسامح والسلام.

الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا (1)

وعلى جانب آخر، أعرب الشيخ شعبان رمضان موباجى مفتى جمهورية أوغندا عن سعادته بقبول دعوة المجلس الأعلى الإسلامى لجمهورية مصر العربية ضيفا كريما لهذا الملتقى الأول فى العاصمة كمبالا وإحياء ليال شهر رمضان المبارك وفعاليات الملتقى الإسلامى الكبير بالعاصمة الأوغندية كمبالا، مؤكدًا على أهمية التواصل بين الجانبين، مشيدًا بدور مصر الرائد المتميز فى المحافل الدولية ومدى عمق العلاقات والروابط التى تربط بين الشعبين الشقيقين.

الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا (2)

وأكد أن أوغندا لديها مجالات كثيرة للتعاون الثقافى مع مصر، والعديد من الفعاليات المزمع إقامتها بالتعاون مع الجانب المصرى فى الفترة المقبلة إن شاء الله، معربًا عن سعادته بمشاركة فرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية بفرع ثقافة أسوان التى شاركت فى العديد من دول العالم فى كبرى المهرجانات والملتقيات الدولية.

الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا (3)

وقال مفتى أوغندا إنه زار محافظة أسوان أثناء زيارته لمصر وأعرب عن حبه لأهل مصر جميعا ورحب أيضا  بممثلى وزارة الثقافة المصرية  من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بقيادة الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية  الذين كان لهم دور كبير من اجل تحقيق رغبتنا فى مشاركة مصر الشقيقة ومد جسور تواصل فاعلة ومؤثرة مع مصر الشقيقة، مؤكدا ان مصر تعود إلى حضن أفريقيا بقوة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤمن بالبعد الأفريقى ونأمل فى المزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين ونشر ثقافة التسامح والسلام.

 

 

الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا (4)
 
الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا (5)
 
الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا (6)
 
الملتقى الإسلامى الكبير بأوغندا (7)
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس وزراء أوغندا يشيد بدور مصر العربى والإفريقى

رويترز : أوغندا تبدى استعدادها لبحث لجوء البشير إليها

اعتقال 10 أشخاص على خلفية اختطاف سائحة أمريكية ومرشدها فى أوغندا

أوغندا تقبض على مشتبه بهم فى خطف سائحة أمريكية ومرشدها

فقدان مواطن سعودى فى شلال بـ"أوغندا".. وسفارة المملكة تكشف آخر التطورات

وزاره الثقافه

اوغندا

مشاركه مصريه فى اوغندا

اخبار اوغندا

السيسى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة