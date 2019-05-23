صور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى رئيس هيئة التنمية الصناعية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم بديوان عام المحافظة، بالمهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى للمنطقة الصناعية بمدينة الغردقة .

أكد محافظ البحر الأحمر، خلال اللقاء، بأن مشروع المنطقة الصناعية بمدينة الغردقة، يهدف إلى توفير فرص عمل أمام الشباب، وهو الهدف الذى يلقى دعماً كاملاً من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل دفع عجلة التنمية والإنتاج .

واستعرض المحافظ، ورئيس هيئة التنمية الصناعة، كافة الاعمال التى تمت بالمنطقة الصناعية من اعمال ربط المنطقة بشبكة الصرف الصحى، وكذلك الكهرباء والغاز والتليفونات .

كما أكد المحافظ، ان تم الانتهاء بنسبة كبيرة من الاعمال التى تتم بالمنطقة الصناعية، مشيرا الى التزام كافة الجهات المعنية باتباع كافة معايير الجودة، أثناء عميلة إنشاء المجمع الصناعي، حتي يستمر المجمع لـ 20 سنة قادمة وليس مجرد مشروع للمرحلة الحالية فقط.

وأشار المحافظ، على دعمه المستمر لشباب المحافظة للقضاء على مشكلة البطالة وتشجيع الابتكارات الناجحة، مشيرا أن هيئة التنمية الصناعية توفر الاحتياجات والادوات التدريبية على المشروعات للشباب وإقامة معارض للمنتجات التى تخدم السياحة - والتركيز على المشروعات الصناعية التى تلبى احتياجات القرى السياحية والسائحين.

من جانبه، أوضح المهندس مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مشروع " مجمع صناعي " يأتي بالتعاون المشترك بين محافظة البحر الأحمر وهيئة التنمية الصناعية، وإن الهدف الاساسى هو توفير فرص العمل للشباب، وكذلك أن تكون مدينة الغردقة خضراء وصديقة للبيئة" .