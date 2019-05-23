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صور.. متظاهرون يحتجون فى هندوراس ضد خصخصة الرعاية الصحية والتعليم

الخميس، 23 مايو 2019 01:04 ص
صور.. متظاهرون يحتجون فى هندوراس ضد خصخصة الرعاية الصحية والتعليم متظاهرون يحتجون بجمهورية هندوراس ضد خصخصة الرعاية الصحية والتعليم
كتب مصطفى عنبر
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شهدت هندوراس اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمئات من الطلاب، خلال احتجاجات ضد خصخصة قطاع التعليم والصحة.

 

وردد الطلاب شعارات ضد الرئيس هيرنانديز قبل أن يلقوا الحجارة ويشعلوا إطارات السيارات، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع تجاههم بكثافة، ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع أصابات.

 

وتأتى تظاهرات الطلاب عقب احتجاجات خرجت فى أرجاء البلاد، بمشاركة آلاف المتظاهرين للمطالبة باستقالة هيرنانديز، وذلك بالتزامن مع مرور عام على توليه مقاليد السلطة.

 
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وألقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين لتفرقتهم.
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