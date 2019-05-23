صور.. كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل تنظم حفل إفطار للمسلمين بالأقصر

الاقصر – أحمد مرعى

كعادتها السنوية خلال شهر رمضان المبارك، نظمت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقمولا التابعة لمركز القرنة غرب الأقصر، اليوم الخميس، حفل إفطار للصائمين وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، والقس فلوباتير رزق راعى الكنيسة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وحضر حفل الإفطار عدد من الشخصيات التنفيذية والشعبية، فى حفل الإفطار الذى تقيمه كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالإضافة إلى مئات المدعوين من أبناء القرية والقرى المجاورة لها، وسط أجواء من المحبة والمودة بين الضيوف وقيادات الكنيسة بالأقصر للتهنئة بشهر رمضان المبارك.

ومن جانبه يقول روفائيل مفيد خادم بالكنسية، إن حفل الإفطار ينظم بصورة سنوية فى سرادق مخصص لهذا الحفل بجوار الكنيسة، حيث إنه يقام سنويًا كعادة لدعم أواصر المحبة والمودة مع الأخوة المسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك لكونهم يحتفلون معهم بكل أعياد الأقباط، مشيرًا إلى أنه لا أحد يستطيع التمييز بين مسلم أو مسيحى فى القرية لمدى الترابط بينهم.

ويقول محمد عبد الواسع أحد شباب القرية المشاركين فى تنظيم الحفل، إن هذا الإفطار عادة سنوية تحرص الكنيسة على إقامتها، لمشاركة إخوتهم المسلمين بفرحة شهر رمضان الكريم، يأتى فى إطار عمق الترابط فى العلاقات الاجتماعية بين الطرفين التى يتحلى بها أبناء القرية منذ قديم الأزل.



















