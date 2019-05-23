صور.. كثافات مرورية بسبب حريق أتوبيس نقل عام بمحور الشهيد اتجاه التجمع

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا بتعطل حركة السيارات بسبب حريق اتوبيس بمحور الشهيد، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، وتم التنسيق مع الحماية المدنية ودفعت بسيارتى اطفاء و تم إخماد الحريق.

ظهرت كثافات مرورية، بسبب نشوب حريق فى أتوبيس نقل عام، أعلى كوبرى الشهيد اتجاه محور المشير طنطاوى، مما أدى الى تباطؤ حركة السيارات، فى القادم من مدينه نصر اتجاه التجمع الخامس وتم الإطفاء وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة المركبات.