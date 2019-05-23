صور .. فاعليات ثقافية و فنية بقصور الثقافة فى ليالى رمضان بالإسكندرية

وعلى هامش الفعاليات، أقيمت ندوة بعنوان "التعاون وتقبل الرأي الآخر" تحدث خلالها الناقد صلاح أبو شادي عن معنى التعاون، موضحا: أن الإختلاف مع الآخر يعد مناخا صحيا فتلك هي فطرة الطبيعة البشرية، كما أكد على أهمية تقبل الرأي الآخر حتى يسود المجتمع جو من الديموقراطية والألفة و السلام.

وفي ختام الحفل قدمت فرقة الحرية للموسيقى العربية عرضا فنيا تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية منها "أم النبي، والله بعودة يا رمضان، كل الناس بيقولوا يارب، وتعيشي يا بلدي"، وذلك بقيادة المايسترو معتز عادل.

وفي قصر ثقافة الشاطبي أقيمت ورشة فنية بعنوان "رمضانيات" بمرسم الطفل، أما مرسم المواهب بقصر ثقافة الأنفوشي أقام ورشة فنية لتصميم لوحات تعبر عن مظاهر الإحتفال بشهر رمضان، كما أقام القصر ندوة بعنوان "العلاقات الأسرية بين الحاضر والمستقبل" بحضور كل من د محمد رأفت العكش، محمد محمود وطارق حسن، هذا إلى جانب محاضرة بعنوان "دور الشباب فى تعزيز روح الانتماء والمواطنة" نظمتها ثقافة الشباب والعمال بالفرع، ألقاها دكتور محمد عمارة أستاذ التخطيط والسياسات بالمعهد العالي الخدمة الإجتماعية جامعة دمنهور

فيما اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الإسكندرية بالحديقة الخلفية لقصر ثقافة الشاطبي، بدأت الفعاليات بالإنشاد الديني للشيخ أحمد يحيى، ثم قدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية عرضا فنيا تضمن مجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، وفى الختام تألقت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان، و قدمت عدداً من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري، هذا إلى جانب عروض أخرى متنوعة منها البمبوطية، الفلاحي ، الصعيدي ، الزار و رمضان كريم في حضور جماهيري كبير