صور.. عمال المخابز البلدى بأسيوط يواجهون حرارة الجو فى نهار رمضان

أسيوط ـ محمود عجمي

تعد مهنة عمال المخابز البلدى لإنتاج "الخبز المدعم" للمواطنين من المهن الشاقة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك للعمل فى النهار وأثناء الصيام ومواجهة حرارة الجو المرتفعة من أجل توفير لقمة العيش وقوت أبنائهم.

وقال سيد عبدالراضى، أحد العاملين بمخبز بلدى بأسيوط لإنتاج الخبز المدعم: "أقف أغلب ساعات النهار أمام الفرن، فى جمع العيش ووضعه علي الاقفاص وبيعه للمواطنين، وذلك من أجل توفير قوت يوميه ونظرا لظروف المعيشة وثقل الأعباء، وبرغم ارتفاع درجة حرارة الجو اليوم الخميس، وصيام شهر رمضان الكريم، إلا أنني لا استطيع تأجيل العمل اليوم".

وأضاف عبدالراضى: "مهنة عامل المخبز من المهن الشاقة والمرهقة خاصة فى شهر رمضان، لاننا نقف أمام الفرن والذي ترتفع درجة حرارته 100 درجة، وأحافظ علي الصيام وعدم الإفطار حتى أنال الثواب، ودائما ما أسلى نفسى كل ساعة بأخذ قسط من الراحة لبضع الدقائق فى غسيل الوجه بالمياه لتخفيف درجة الحرارة بعدها اعود للعمل من جديد".

وأوضح خليفة أحمد، أحد العاملين بمخبز بلدى بأسيوط، لإنتاج الخبز المدعم، أن أعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر بعد الظهر، من أجل الحصول علي يومية لا تتجاوز الـ 50 جنيها، ولتلبية احتياجات المنزل والأسرة وشراء بعض الأطعمة لابنائى، مشيرا إلى أن أيام شهر رمضان الكريم تمر سريعا، ونعمل طول النهار ونحرص على أداء فريضة الصيام، رغم مشقة العمل، والحمدلله ربنا بيقوينا علي تحمل ارتفاع درجات الحرارة ومشقة الصيام.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجة حرارة الجو لتصل إلى ذروتها اليوم الخميس لتصل إلى 45 درجة، وتأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى والدبلومات، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.