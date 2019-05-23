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صور.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات .. ويؤكد: مرت بدون مشاكل

الخميس، 23 مايو 2019 04:38 م
صور.. رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات .. ويؤكد: مرت بدون مشاكل رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات
وائل ربيعى
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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، امتحانات طلاب الجامعة بقاعات الامتحانات اليوم الخميس، مؤكدا انتهاء امتحانات الكليات المختلفة بالجامعة بنجاح دون أى مشاكل تزامنا مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة الذى أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وقال الخشت لـ"اليوم السابع"، إن استعدادات الجامعة الخاصة بالامتحانات نجحت فى مواجهة ارتفاع درجات الحرارة بتوفير القاعات المكيفة والأطقم الطبية اللازمة لمتابعة العملية الامتحانية، قائلا: "أثبت الجميع من القادة الأكاديميين والإداريين والطلاب أن المصريين لديهم القدرة على النجاح فى أى ظروف، فقط التخطيط والإدارة والمتابعة، مع توفيق الله سبحانه من قبل ومن بعد".

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (1)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (2)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (3)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (4)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (5)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (6)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (7)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (8)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (9)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (10)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (11)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الكليات (11)

 


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