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صور..رئيس الإنجيلية ومحافظ القليوبية على "مائدة المحبة" بإحدى مدارس الطائفة

الخميس، 23 مايو 2019 11:16 م
صور..رئيس الإنجيلية ومحافظ القليوبية على "مائدة المحبة" بإحدى مدارس الطائفة جانب من حفل الافطار
سارة علام
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شارك الدكتور القس أندريَّه زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، و الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، فى حفل إفطار رمضانى، نظمته إحدى المدارس التابعة للطائفة.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته "نرحب بكل إخوتنا وأصدقائنا من أعماق قلوبنا بفرح ومحبة، فنحن نمثل نموذجًا متميزًا للعيش المشترك ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في العالم كله، وهذه المحبة تعكس حقيقة أن مصر سبيكة قوية وعصية على الكسر؛ بلادنا جميلة ونحبها من أعماق قلوبنا ومرتبطون بترابها وتاريخها وواجب علينا أن نحافظ على هذا النموذج المتميز ونهتم به فهو نموذج ملهم". 

شارك في حفل الإفطار كل من الدكتور جمال العربي ،  وزير التربية والتعليم السابق، الدكتورة إيمان ريان ، نائب محافظ الدقهلية، والدكتورة إيمان البيطار نائب رئيس جامعة بنها، والدكتورة فاتن خربوش ،  الأمين العام لجامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، و طه عجلان وكيل وزارة التعليم، ومن عدد من أعضاء مجلس النواب.

كما شارك فى حفل الإفطار، عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية الشيخ سمير جاب الله مدير مدرسة السلام الإنجيلية، والقس رفعت فتحي ، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أمير ثروت رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم بشرى أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس إميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها، وسميرة لوقا رئيس أول وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ.

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