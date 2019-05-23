صور.. حريق فى السوق القديم بمدينة شرم الشيخ

شاركت القارئة سندس سيد خدمة صحافة المواطن فى "اليوم السابع" بصور لحريق هائل بالسوق القديم فى شرم الشيخ.

حريق فى شرم الشيخ

حريق فى شرم الشيخ

وقالت القارئة فى رسالتها المدعمة بالصور عبر الفيس بوك: "نشب حريق بقرية سياحية فى السوق القديم بشرم الشيخ، مؤكدة أن الحريق اندلع منذ قليل ووصلت الحماية المدنية للسيطرة على الموقف".

حريق فى شرم الشيخ

حريق فى شرم الشيخ

حريق فى شرم الشيخ

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