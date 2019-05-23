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صور.. حريق فى السوق القديم بمدينة شرم الشيخ

الخميس، 23 مايو 2019 10:21 ص
صور.. حريق فى السوق القديم بمدينة شرم الشيخ حريق فى شرم الشيخ
كتبت أميرة عبد السلام
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شاركت القارئة سندس سيد خدمة صحافة المواطن فى "اليوم السابع" بصور لحريق هائل بالسوق القديم فى شرم الشيخ.

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حريق فى شرم الشيخ  
 
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حريق فى شرم الشيخ  

وقالت القارئة فى رسالتها المدعمة بالصور عبر الفيس بوك: "نشب حريق بقرية سياحية فى السوق القديم بشرم الشيخ، مؤكدة أن الحريق اندلع منذ قليل ووصلت الحماية المدنية للسيطرة على الموقف".

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حريق فى شرم الشيخ  
 
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حريق فى شرم الشيخ  
 
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حريق فى شرم الشيخ  

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