صور.. تموين أسيوط: استمرار توريد القمح للصوامع والشون والمطاحن

أسيوط ـ محمود عجمي

تفقد محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، مراكز تجميع الأقماح بقرية بنى قره، والتى استقبلت 1240طن حتى الآن، بالإضافة إلى شونة مركز القوصية، والتى استقبلت 2900 طن حتى الآن، وأيضا هنجر صنبو، والذى يتسع لكمية مقدارها 1292طن والشون الترابية حيث استقبلت 161طن .

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى استمرار متابعة عمليات تسليم الأقماح من المزارعين للشون والصوامع بمختلف مراكز المحافظة، بناءً على تكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الذى شدد على تذليل العقبات أمام تسلم المحصول من المزارعين.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط، على ضرورة متابعة تسليم محصول القمح إلى الشون والصوامع وأماكن التجميع ورصد الكميات، التى يتم تسليمها أولاً بأول وتذليل أى عوائق قد تظهر أمام المزراعين عند التسليم، لافتاً إلى التنسيق بين مديريتى الزراعة والتموين ورؤساء المراكز لتقديم التسهيلات الممكنة، مشيراً إلى أهمية اتباع الضوابط والقواعد والإشتراطات المقررة لعمليات التوريد، للحفاظ على سلامة وجودة المحصول حتي الإنتهاء من موسم الحصاد، وذلك باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة.