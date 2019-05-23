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صور .. "تضامن الإسكندرية" توزع جهاز 19 عروسة للأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 23 مايو 2019 05:45 م
صور .. "تضامن الإسكندرية" توزع جهاز 19 عروسة للأسر الأولى بالرعاية جهاز العرائس
الإسكندرية - جاكلين منير
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وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية اليوم الخميس، تجهيزات واحتياجات عدد 19 عريسا وعروسة من الأسر الأولى بالرعاية

يأتى هذا من خلال سعى المديرية الدائم لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تبرع فاعل خير بالمشاركة بتجهيز عدد 19 عريسا وعروسة.

وتم التوزيع على المستفيدين بمقر عام مديرية التضامن الاجتماعى، بحضور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.

وفى نفس السياق قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بتسليم تروسيكل وفاترينة لبيع المواد الغذائية لاثنين من الأسر التى بحاجة لخلق فرص عمل جديدة لمواجهة أعباء الحياة الصعبة وخلق جو من الاستقرار الاسرى وتلبية متطلبات هذه الأسر.

يأتى هذا من خلال تعاون وتنسيق المديرية مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى بالإسكندرية، حيث قدمت جمعية "خليك إيجابى" هذه المساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

 

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