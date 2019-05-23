صور.. تحرير 125 محضر إشغال ومحلات بدون ترخيص ونظافة بديروط فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم، أسفرت عن تحرير 125 محضر متنوع.

قال العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات ومراجعة تراخيص المحلات ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم، أسفرت عن تحرير 125 محضر متنوع، يتضمن 53 محضر إشغال طريق و27 محضر نظافة، و27 محضر لمحال تدار بدون ترخيص، و18 محضر بيئة، لافتا أن الحملة تمت بمشاركة أبو العيون إبراهيم نائب رئيس المركز، وبالتنسيق بين قسم شرطة المرافق ومركز شرطة ديروط، ومسئولى المتابعة الميدانية والرخص والبيئة والإشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، لرفع كافة الاشغالات التى تعوق السيارات والمارة، ونقل الباعة الجائلين الى الاسواق المخصصة لهم، وتحرير محاضر ضد المحلات المخالفة.

وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء، بتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين، تيسيراً لحركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة، فضلاً عن الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية وقسم شرطة المرافق ومسئولى التموين والصحة والبيئة والطب البيطرى والإشغالات لاتخاذ اللازم ضد كل المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات الرقابية والتموينية وإزالة الاشغالات من الشوارع بقرى ومراكز المحافظة.