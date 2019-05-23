صور.. تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

اندلعت اشتباكات جديدة، مساء أمس الأربعاء بين متظاهرين وعناصر الشرطة الإندونيسية احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية فى البلاد.

وشهدت إندونيسيا فى الأيام القليلة الماضة اضطرابات واسعة راح ضحيتها حتى الآن 6 أشخاص جراء احتجاجات فى العاصمة جاكرتا، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الرئيس جوكو ويدودو بفترة جديدة، كما أصيب 200 شخص آخرين.



تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا



تجدد الاشتباكات بإندونيسيا



جانب من الاشتباكات فى إندونيسيا



الشرطة فى إندونيسيا



تجدد الاشتباكات



تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين



جانب من الاشتباكات فى إندونيسيا



تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا



الاشتباكات فى إندونيسيا

دمار فى الممتلكات العامة والخاصة جراء الاشتباكات فى إندونيسيا