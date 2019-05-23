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صور.. تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية

الخميس، 23 مايو 2019 04:06 ص
صور.. تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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اندلعت اشتباكات جديدة، مساء أمس الأربعاء بين متظاهرين وعناصر الشرطة الإندونيسية احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية فى البلاد.

وشهدت إندونيسيا فى الأيام القليلة الماضة اضطرابات واسعة راح ضحيتها حتى الآن 6 أشخاص جراء احتجاجات فى العاصمة جاكرتا، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الرئيس جوكو ويدودو بفترة جديدة، كما أصيب 200 شخص آخرين.

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (1)
تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (2)
تجدد الاشتباكات بإندونيسيا 

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (3)
جانب من الاشتباكات فى إندونيسيا

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (4)
الشرطة فى إندونيسيا 

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (5)
تجدد الاشتباكات

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (6)
تجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين 

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (7)
جانب من الاشتباكات فى إندونيسيا 

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (8)
تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا 

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (9)
الاشتباكات فى إندونيسيا 

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (10)
دمار فى الممتلكات العامة والخاصة جراء الاشتباكات فى إندونيسيا

 

تجدد الاشتباكات فى إندونيسيا (11)
جانب من الاشتباكات

 


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