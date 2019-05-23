صور.. استمرار توافد السياح على معابد الأقصر خلال شهر رمضان المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد مميز ورغم ارتفاع درجات الحرارة بمحافظة الأقصر، تواصلت أفواج السائحين على التوافد بأعداد مميزة على معابد ومقابر مدينة طيبة خلال شهر رمضان المبارك، وسط تواجد أمنى مكثف فى مداخل ومخارج المعالم السياحية والأثرية لتأمين الأجانب خلال تواجدهم بالمحافظة.

ويقول الطيب عبد الله حسن مرشد سياحى بالأقصر، إن المعابد والمتاحف والمقابر عدلت من مواعيد عملها فى شهر رمضان المبارك حيث تستقبل الزوار من التاسعة صباحاً بصورة طبيعية وتغلق مع قرب مدفع الإفطار لضمان أفضل توافد على معابد الكرنك والأقصر ومتحفى التحنيط ومتحف الأقصر فى البر الشرقى، بجانب المقابر والمعابد المختلفة فى البر الغربى.

ويضيف الطيب عبد الله لـ"اليوم السابع"، أنه يقوم باصطحاب أفواج سياحية تزور الأقصر ومصر لأول مرة، وآخرين يزورونها بصورة متكررة فى تلك الفترة من العام لضمان الحصول على أفضل عروض أسعار والاستمتاع بالهدوء فى فصل الصيف بزيارة المعابد والمقابر بصورة هادئة بعيداً عن الزحام فى فترة الشتاء.

أما محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحى بالأقصر، فيؤكد أنه توجد حجوزات مميزة للسائحين على الفنادق بالأقصر فى فصل الصيف بصورة جيدة تماماً، وأنه فى السابق كانت السياحة فى فصل الصيف تقتصر على الضيوف العرب الذين يهربون من الطقس الحار جداً فى بلادهم والاستمتاع بالصيف فى مصر، ولكن هذا العام توجد حجوزات لجنسيات أوروبية ولاتينية وأسيوية مختلفة لزيارة مصر والأقصر خلال الصيف.

ويضيف محمد عثمان لـ"اليوم السابع"، أن أغلب الحجوزات ترتفع فى شهر يونيو الماضى وذلك لانخفاص الأسعار بصورة كبيرة فى فنادق الأقصر فى تلك الفترة من العام لضمان استقطاب السائحين المصريين والأجانب وتوفير الرزق للعاملين بالفنادق، وهذا يدل على أن النجاح الكبير الذى حققته وزارتى الآثار والسياحة مؤخراً والاكتشافات الفرعونية والاتفاقات العالمية فى جلب المزيد من الأفواج السياحية فى الشتاء والصيف.

ويؤكد عضو لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أنه من المقرر أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى حركة السياحة، وذلك عقب الشراكات الأخيرة التى قادتها وزارة السياحة مع شبكة "سى أن إن وميديا سات الإيطالية" سيكون لها بالغ الأثر فى نشر الشغف بالآثار المصرية وبالتالى زيادة الحركة السياحية الوافد من الأسواق الجديدة المهتمة بالسياحة الثقافية، مما يصب فى صالح الاقتصاد القومى.

ومن المقرر أن تشهد السياحة الداخلية انتعاشة خلال الأيام المقبلة وذلك بالتزامن مع قرب عيد الفطر وموسم إجازات الصيف، وبدأت شركات السياحة إعداد برامج خاصة ومخفضة للمصريين، وتكثيف حملاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، رغم ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.



معابد الأقصر تشهد تواصل الأفواج السياحية علي زيارتها خلال شهر رمضان المبارك (7)



معابد الأقصر تشهد تواصل الأفواج السياحية علي زيارتها خلال شهر رمضان المبارك (8)



معابد الأقصر تشهد تواصل الأفواج السياحية علي زيارتها خلال شهر رمضان المبارك (9)