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الخميس، 23 مايو 2019 02:54 م
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صور.. إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه بالأقصر

الخميس، 23 مايو 2019 02:33 م
صور.. إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه بالأقصر إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه
الأقصر – أحمد مرعى
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إتخذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عدد من الحلول بشكل متوازى للتغلب على مشكلة إنقطاع المياه ومعاناة أهالى المدامود لأكثر من 8 أشهر، وذلك بعد قرار ضم محطة المياه بمدينة طيبة لتبعية جهاز المدينة والتى كانت تغذى المدامود بالقرى والنجوع التابعة لها، وأيضاً عدد من القرى التابعة لمنشأة العمارى مما أدى لعدم توافر المياه.
 
وقامت الشركة بتشكيل لجنه لإتخاذ الحلول العاجلة وسرعة العمل على تغذية تلك المناطق بالمياه، حيث أصدر اللواء مهندس محمد يحي كمال سليمان قرارا بالعمل على إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم لتمثل أحد مصادر التغذية لقرى ونجوع المدامود ولضمان تحسين الخدمة ورفع المعاناه عن الأهالى والمواطنين بها.
 
وبدأت الشركة بتجديد ورفع كفاءة المحطة وتشغيل عدد 2 بئر ارتوازي بطاقة 3500 متر مكعب/يوم وذلك بالتوازى مع مد خط مياه قطر  400 مم لمسافة 12 كيلومتر من محطة الصعايدة بالزينية بهدف خدمة أهالي المدامود ومنشأة العمارى والقرى التابعة لهم ولضمان الوفره وتحسن ضخ المياه بتلك المناطق .
 
إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر (1)
إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه 

إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر (2)
إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر

إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر (3)
إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر
إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر (4)
إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر (4)

إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر (5)
إحلال وتجديد محطة مياه جاد الكريم للتغلب على مشكلة ضعف المياه فى المدامود بالأقصر 
 
 

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