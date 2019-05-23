صورة .. تعرف على خطة رصف الشوارع فى حى غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت إدارة الطرق والمرافق بحى غرب الإسكندرية، حملة لمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى للرصف.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية،وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب للاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الطرق لسابق عهدها.

وتوصلت الحملة إلى الانتهاء من رصف شارع ابن سهلان من تقاطع شارع الأمير لؤلؤ حتى تقاطع شارع البيهقى بطول حوالى 400 و10 طولي و10 عرض.

وأكد الحى إنه جارى متابعة الأعمال لحين الانتهاء من خطة الرصف من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2018 وذلك بوجود مدير إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق ومسؤولي مديرية الطرق والنقل.

من جهه أخرى قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المزافق بالحى بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل وتم رفع المخلفات ووضع طبقه أساس للهبوط الارضى أمام 7شارع زاوية التلاوى تمهيداً لرصف الهبوط الناتج عن إصلاح ماسورة المياه.