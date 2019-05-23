سوبر كورة
Ads
الخميس، 23 مايو 2019 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صورة .. تعرف على خطة رصف الشوارع فى حى غرب الإسكندرية

الخميس، 23 مايو 2019 05:42 م
صورة .. تعرف على خطة رصف الشوارع فى حى غرب الإسكندرية رصف الطرق -ارشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
شنت إدارة الطرق والمرافق بحى غرب الإسكندرية، حملة لمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى للرصف.
 
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية،وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب  للاهتمام بالمظهر الجمالى وعودة الطرق  لسابق عهدها.
 
وتوصلت الحملة إلى الانتهاء من رصف شارع ابن سهلان من تقاطع شارع الأمير لؤلؤ حتى تقاطع شارع البيهقى بطول حوالى 400 و10 طولي و10 عرض.
 
وأكد الحى إنه جارى متابعة الأعمال لحين الانتهاء من خطة الرصف من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/2018 وذلك بوجود مدير إدارة الطرق  ورئيس قسم المرافق ومسؤولي مديرية الطرق والنقل.
 
من جهه أخرى قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المزافق بالحى بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل وتم رفع المخلفات ووضع طبقه أساس للهبوط الارضى أمام 7شارع زاوية التلاوى تمهيداً لرصف الهبوط الناتج عن إصلاح ماسورة المياه.
 
IMG-20190523-WA0020

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الانتهاء من رصف طريق ترعة القاصد بتكلفة مليون و500 ألف جنيه فى المنوفية

اخبار الأسكندرية

رصف الطرق

حى غرب

محافظه الاسكندريه

اخبار محافظه الاسكندريه


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

الأرصاد والطب يحذران من ارتفاع درجات الحرارة والفلك يبرئ الشمس

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

إزاى تتعامل مع حرارة الجو أثناء الصيام؟.. 11 نصيحة لتجنب ضربة الشمس والجفاف

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

زوجات وأرامل الدواعش "قنبلة موقوتة" أمام الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.. تقرير أمريكى يحذر من خطورتهن.. ومسئولين أمنيين: يرجعن بلادهن بدون إعادة تأهيل.. ودراسة أوروبية: فى 2016 انضم نحو 4300 شخص إلى داعش

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

هل يمكن إلزام الأحزاب والمنظمات الأهلية بالمشاركة بمحو الأمية؟.. سياسيون يؤكدون صعوبة التنفيذ والأفضل خطة متكاملة تتضافر فيها الجهود المؤسسية.. والأحزاب ليست جهة حكومية.. واقتراحات بإسناد المهمة لخريجى الجامعات

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

رغم الهدف القاتل.. الأهلى يصر على ضم كريم بامبو وتفعيل عقده

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

أهم الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية × 10 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة